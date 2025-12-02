Wissen
Teheran - Einer Megacity geht das Wasser aus
Irans Hauptstadt mit 15 Millionen Menschen steht vor einer Wasserkrise. Nach sechs Jahren Dürre sind die Stauseen fast leer, der Grundwasserspiegel sinkt rapide. Bereits jetzt muss Wasser rationiert werden. Langfristig könnte es zur Evakuierung ganzer Stadtviertel kommen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 02.12.2030
NANO Themen
Wasserknappheit im Iran
Millionen Menschen im Großraum Teheran sitzen auf dem Trockenen. Die Stauseen rund um Teheran haben inzwischen aufgrund anhaltender Dürre einen bedrohlichen Niedrigstand erreicht. Irans Präsident Massud Peseschkian kündigte erste Wasserrationierungen an und brachte sogar eine Evakuierung der Hauptstadt ins Gespräch. Der iranische Wissenschaftler Prof. Dr. Mahdi Motagh vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung beschäftigt sich schon länger mit der Grundwassersituation im Iran. Er ordnet die Lage für uns ein.
Wie wir cool bleiben - Elastokalorik
Ein Mini-Kühlschrank, der an der Universität des Saarlandes entwickelt wurde, zeigt eine neue, umweltfreundliche Kühltechnik mit Nickel-Titan-Drähten, die ohne schädliche Kühlmittel auskommt und deutlich weniger Energie verbraucht. Der „elastokalorische Effekt“ ermöglicht starke Temperaturunterschiede. Die Prototypen zwar sind noch begrenzt leistungsfähig und die Drähte ermüden, aber erste Nischenanwendungen könnten in wenigen Jahren kommen.
Science Date mit Emma Hodcroft
Emma Hodcroft ist eine junge Spitzen-Biologin, von Nature wurde sie als eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen für 2025 hervorgehoben. Die in Norwegen geborene Forscherin wuchs in Schottland und Texas auf und kombiniert heute am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut Biologie mit Datenwissenschaft. Sie ist Mitentwicklerin von „Nextstrain“, einer Plattform zur Echtzeitanalyse der Ausbreitung und Mutation von SARS-CoV-2. Nach Arbeiten zu Kannenpflanzen, HIV und Corona untersucht sie derzeit das Enterovirus D68, das sich schon durch geringe evolutionäre Veränderungen zu einer großen Gefahr entwickeln könnte.
Der Waldrapp: ein umstrittener Rückkehrer
Zum zweiten Mal hat ein Waldrapp-Paar in der Schweiz gebrütet. Damit lässt sich eine seltene Vogelart wieder blicken, die vor rund 400 Jahren aus unseren Breitengraden verschwunden ist. Die Zuzügler stammen aus einem EU-geförderten Ansiedlungsprojekt in Überlingen am Bodensee, das in der Schweiz auf Kritik stößt.