Emma Hodcroft ist eine junge Spitzen-Biologin, von Nature wurde sie als eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen für 2025 hervorgehoben. Die in Norwegen geborene Forscherin wuchs in Schottland und Texas auf und kombiniert heute am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut Biologie mit Datenwissenschaft. Sie ist Mitentwicklerin von „Nextstrain“, einer Plattform zur Echtzeitanalyse der Ausbreitung und Mutation von SARS-CoV-2. Nach Arbeiten zu Kannenpflanzen, HIV und Corona untersucht sie derzeit das Enterovirus D68, das sich schon durch geringe evolutionäre Veränderungen zu einer großen Gefahr entwickeln könnte.