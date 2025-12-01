Ab heute startet in Deutschland die Zukunft der Mobilität: ferngesteuerte Autos sind im Straßenverkehr erlaubt! Das sogenannte Remote Driving revolutioniert die Art, wie wir Fahrzeuge nutzen. Dabei sitzt der Fahrer nicht mehr im Auto, sondern steuert es aus einer Leitstelle – sicher und präzise, dank modernster Kameratechnik und Datenverbindungen. Diese Innovation eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Carsharing-Anbieter: So genanntes "teleoperiertes Fahren“ könnte die Flexibilität und Verfügbarkeit von Fahrzeugen drastisch erhöhen. Keine langen Wege mehr zum nächsten Auto – das Fahrzeug kommt zu Ihnen! Doch wie funktioniert Remote Driving genau? Welche Vorteile bietet es für Nutzer und Unternehmen? Und welche Herausforderungen müssen gelöst werden, damit diese Technologie Alltag wird?