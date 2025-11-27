Vor 20 Jahren ging der ETS an den Start. Industrie und Energiewirtschaft sollten für jede Tonne CO2, die sie emittieren, zahlen. Der Start war zäh, der CO2-Preis mit fünf Euro viel zu niedrig. Heute liegt er bei etwa 75 Euro pro ausgestoßener Tonne CO2. Und das zeigt Wirkung: Der CO2-Ausstoß der etwa 9000 Anlagen in Europa sank seit Einführung des ETS um 51 Prozent. Vor allem die Energiewirtschaft konnte durch den Ausbau Erneuerbarer Energien merklich an Emissionen einsparen. Die Industrie aber, tut sich immer noch schwer. Ist der ETS also eine Erfolgsgeschichte?