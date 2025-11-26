Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Haie, Schlangen, Chamäleons: Artenvielfalt in Gefahr

Wissen

Von Haien bis Reptilien - der illegale Handel boomt

Haie verschwinden, Reptilien werden geraubt, Pflanzen ausgebeutet.n Usbekistan berät die CITES-Konferenz über Wege gegen illegalen Handel. Wird sie den Weg für echten Artenschutz öffnen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 26.11.2030

Mehr

teaser nano

NANO

NANO Themen

aktuell: Illegaler Handel mit Wildtieren

Vom 24. November bis 5. Dezember findet die 20. Vertragsstaatenkonferenz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) statt. Dank weltweit geltender verbindlicher Beschlüsse ist CITES, das dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, das wichtigste Instrument, um bedrohte Arten vor illegalem und internationalen Handel zu schützen. Ein Haupttreiber für den Artenschwund. Diesmal liegen 51 Anträge auf dem Tisch, die über das Schicksal von 217 Tier- und 17 Pflanzenarten entscheiden.

Mit Gespräch: Stephanie von Meibom / Internationale Artenschutzorganisation Traffic

Bali unter Plastik – Wenn Traumziele im Müll versinken

Massentourismus auf Bali trifft auf mangelnde Müllinfrastruktur. Die indonesische Insel, lange bekannt als paradiesisches Urlaubsziel, wird zunehmend Opfer ihres eigenen Geschäftsmodells. Täglich fallen auf Bali rund 3.800 Tonnen Müll an. Ein Großteil davon stammt aus dem Tourismus. Zu viel für die bestehenden Strukturen in der Abfallbeseitigung. Mülltrennung könnte da helfen. Genau da setzt ein neues Projekt an.

Ecuador: KI kann Kolibris retten

Martin Schaefer und sein Team kämpfen in Ecuador dafür, den seltenen Blaulatzkolibri vor dem Aussterben zu schützen. Mit Aufklärung und Aufforstung hoffen sie, den Lebensraum des Tiers zu vergrößern. Auch KI hilft ihnen dabei.

Moderation: Yve Fehring

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.