Von Haien bis Reptilien - der illegale Handel boomt
Haie verschwinden, Reptilien werden geraubt, Pflanzen ausgebeutet.n Usbekistan berät die CITES-Konferenz über Wege gegen illegalen Handel. Wird sie den Weg für echten Artenschutz öffnen?
Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
Datum:
- Verfügbar
- weltweit
Verfügbar bis:
- bis 26.11.2030
NANO Themen
aktuell: Illegaler Handel mit Wildtieren
Vom 24. November bis 5. Dezember findet die 20. Vertragsstaatenkonferenz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) statt. Dank weltweit geltender verbindlicher Beschlüsse ist CITES, das dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, das wichtigste Instrument, um bedrohte Arten vor illegalem und internationalen Handel zu schützen. Ein Haupttreiber für den Artenschwund. Diesmal liegen 51 Anträge auf dem Tisch, die über das Schicksal von 217 Tier- und 17 Pflanzenarten entscheiden.
Mit Gespräch: Stephanie von Meibom / Internationale Artenschutzorganisation Traffic
Bali unter Plastik – Wenn Traumziele im Müll versinken
Massentourismus auf Bali trifft auf mangelnde Müllinfrastruktur. Die indonesische Insel, lange bekannt als paradiesisches Urlaubsziel, wird zunehmend Opfer ihres eigenen Geschäftsmodells. Täglich fallen auf Bali rund 3.800 Tonnen Müll an. Ein Großteil davon stammt aus dem Tourismus. Zu viel für die bestehenden Strukturen in der Abfallbeseitigung. Mülltrennung könnte da helfen. Genau da setzt ein neues Projekt an.
Ecuador: KI kann Kolibris retten
Martin Schaefer und sein Team kämpfen in Ecuador dafür, den seltenen Blaulatzkolibri vor dem Aussterben zu schützen. Mit Aufklärung und Aufforstung hoffen sie, den Lebensraum des Tiers zu vergrößern. Auch KI hilft ihnen dabei.