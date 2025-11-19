Wissen
Was passiert, wenn der Amazonas als Klimaretter ausfällt?
AmazonFACE ist ein Testlauf für den Amazonas. Wissenschaftler simulieren höhere CO2-Werte und untersuchen, wie der Regenwald auf die Veränderung reagiert. Sollte er versagen, droht eine dramatische Verschärfung der Klimakrise. Wir werfen einen Blick auf die Forschung in Brasilien.
- Deutschland 2025
- 19.11.2025
- 18:30 - 19:00 Uhr
AmazonFACE - die Vermessung des Regenwaldes
Der Amazonas-Regenwald speichert große Mengen des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid. Aber Rodungen, Landwirtschaft und steigende Temperaturen bringen diese Fähigkeit des tropischen Waldes an eine Grenze. Es ist unklar, wie lange der Wald noch eine Kohlenstoffsenke bleibt. Gemeinsam mit der Technischen Universität München (TUM) arbeitet ein internationales Team daran, diese Frage zu beantworten.
Mit Gastgespräch: Gregor Steinbrenner, ZDF
Verantwortung im Umgang mit KI: Macht, Ethik und Kontrolle
Anfang 2025 hat das chinesische Startup DeepSeek ein generatives KI-Modell vorgestellt, das locker mit ChatGPT mithält und in kürzester Zeit die am häufigsten heruntergeladene App weltweit wird. Noch liegt der Ausbau generativer KI vornehmlich in den Händen der US-Tech-Giganten. Europa hängt technologisch hinterher. Beim Digitalgipfel in Berlin berieten Politik und Wirtschaft darüber, wie Europa unabhängiger werden kann von US-Konzernen und China. Gleichzeitig stellt die EU-Kommission ihren ‚Digitalen Omnibus‘ vor – ein Paket, das die vielen europäischen Digitalgesetze bündeln und für Unternehmen einfacher nutzbar machen soll.
Mit Gastgespräch: Rainer Mühlhoff, Professor für Ethik der Künstlichen Intelligenz am Institut für Kognitionswissenschaft und am Institut für Philosophie, Universität Osnabrück.
Science Slam Meisterschaften 2025
Verena Dzialas, Doktorandin an der Uniklinik Köln, forscht nicht nur über neurogenerative Erkrankungen, Sie hat sie auch durch die Alzeimer-Erkrankung Ihres Großvaters hautnah miterlebt. Jetzt bringt die junge Forscherin eine Kombi aus Wissenschaft und persönlichem Erlebnis auf die Bühne. Bei der diesjährigen Science Slam Meisterschaft erklärt Sie komplexe Hirnprozesse. Wer hätte gedacht das Hirnzellen echte Mimosen sind. Dafür kürt Sie das Publikum zum Science Slam Gewinnerin 2025.