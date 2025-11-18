Hauptnavigation

Klimaschutz-Index: Dänemark vorn, Deutschland rutscht ab

Dänemark und Großbritannien führen das Klima-Ranking an. Mit Mega-Wärmepumpen und Kohleausstieg machen sie es vor. Die Top 3 Plätze allerdings sucht man vergebens. Im neuen Bericht bleibt die Spitze leer – kein Land macht genug fürs Klima.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 18.11.2030

Climate Risk Index auf der COP vorgestellt

Beim aktuellen Klimaschutz-Ranking bleiben die ersten drei Plätze erneut unbesetzt – kein Land erfüllt alle Anforderungen umfassend genug. Dänemark belegt den vierten Platz: innovative Projekte wie eine große Meerwasser-Wärmepumpe und ein hoher Anteil Erneuerbarer Energien bringen das Land nach vorn. Deutschland, Österreich und die Schweiz landen nur im Mittelfeld.

Mit Gastgespräch: Gregor Steinbrenner, ZDF

Sierra Leone: Bürgermeisterin trotz Klimakrise

Yvonne Aki-Sawyerr ist seit 2018 Bürgermeisterin von Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone. Sie hat den Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimawandel sowie für eine gerechtere Stadt zum Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin lässt etwa Bäume gegen die Hitze pflanzen, hat das Abwassersystem modernisiert und fördert Bildungsprogramme. Eine Ausnahmeerscheinung auf dem afrikanischen Kontinent.

Therapie gegen Long Covid

Long Covid beeinträchtigt eine Vielzahl von Körperfunktionen wie den Energiestoffwechsel und das autonome Nervensystem - mit weitreichenden Folgen. Sportwissenschaftler helfen die Erkrankungen zu verstehen und haben ein maßgeschneidertes Training entwickelt, was in der Praxis angewendet wird. Was im Höchstleistungstraining wichtig ist, hilft auch normalen Long Covid-Betroffenen.

Cigfluencer

Obwohl man heute weiß, wie schädlich Rauchen ist, feiert die Zigarette gerade ein Comeback – befeuert von Popstars und viralen Musikvideos. Sogenannte „Cigfluencer“ schmücken sich mit dem Rauchtabak und inszenieren die Zigarette als cooles Accessoire. Vor allem Jugendliche, die auf Social-Media mit den Videos zugeflutet werden, greifen neben Zigaretten auch zu E-Zigaretten und Vapes.

Moderation: Eric Mayer

