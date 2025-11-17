Wissen
Tausende fordern: Mitentscheiden statt nur betroffen sein
Halbzeit auf der COP30 in Belém: Indigene, Kautschukzapfer und Umweltschützer demonstrieren für den Regenwald. Sie fordern mehr Einfluss auf Klimaentscheidungen, den Schutz des Amazonas und ein Ende fossiler Brennstoffe. Bislang fühlen sie sich von der Weltklimakonferenz ignoriert. Wird ihre Stimme in der finalen Verhandlungswoche gehört?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 17.11.2030