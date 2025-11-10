Dona Nena produziert auf einer kleinen Amazonas-Insel seit Generationen Kakao – nachhaltig und im Einklang mit dem Wald. Doch Klimawandel und Abholzung bedrohen ihre Existenz: Regen bleibt aus, die Ernte sinkt. Mit Solarstrom und deutscher Unterstützung hält sie ihre Produktion aufrecht. Währenddessen verhandelt die Welt in Belém über Klimaschutz. Länder des globalen Südens fordern mehr Geld von den Industriestaaten für eine gerechte Energiewende, betont Aktivistin Sila Apurinha. Trotz der Abwesenheit der USA zeigen viele Staaten Entschlossenheit, gemeinsam gegen die Klimakrise zu handeln – für Menschen wie Dona Nena und den Schutz des Regenwaldes.