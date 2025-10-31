"Das größte Projekt in der Geschichte des unabhängigen Kasachstan“ – so bezeichnet der kasachische Präsident Tokajew den geplanten Bau des ersten Atomkraftwerks in seinem Land. Kasachstan ist der weltgrößte Produzent von Uran, generiert selbst jedoch zu wenig Strom. Dies soll sich durch den Bau des AKWs ändern. Knapp 70 Prozent der Menschen im Land haben bei einem Referendum für den Bau gestimmt. Dabei hat Kasachstan eine traumatische nukleare Vergangenheit: Von 1949 bis 1989 zündeten Forscher und Militärs der Sowjetunion in Kasachstan auf einem Testgelände mehr als 450 Atomwaffen – eine Sprengkraft von rund 2500 Hiroshima-Bomben. Bis heute leben dort noch Menschen: Viele starben, die Krebsrate war und ist immer noch hoch, es gab und gibt zahlreiche Missbildungen bei Neugeborenen, das Gebiet bleibt tausende von Jahren verseucht. Und nun soll ausgerechnet der russische Staatskonzern Rosatom ein internationales Konsortium leiten, um den Bau des ersten Kernkraftwerks in Kasachstan umzusetzen.