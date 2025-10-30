Tuvalu, dieser kleine Inselstaat mitten im Pazifik ist seit Jahren das Sinnbild für die Folgen des Klimawandels. Unaufhörlich machen lokale Politik und NGOs darauf aufmerksam, dass Tuvalu die erste Insel der Welt sein könnte, die durch den Anstieg des Meeresspiegels unbewohnbar wird. Inzwischen gibt es einen Plan B für die rund 11.000 Einwohner: eine Art Klimavisum, auf das sie sich bewerben können. Rund 80 Prozent der Bevölkerung haben dies gleich beantragt und hoffen auf eine Zukunft in Australien. Gleichzeitig wird versucht, Tuvalu mit internationaler Hilfe vor dem Untergang zu bewahren. Australien, Neuseeland und die Vereinten Nationen finanzieren gigantische Landaufschüttungen und künstliche Deiche.