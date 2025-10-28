Wissen
Vogelgrippe Alarm - Wenn Kraniche vom Himmel fallen
Tausende Kraniche sind verendet, über eine halbe Million Zuchttiere wurden getötet. Das H5N1-Virus betrifft bislang vor allem Tiere, doch mit dem Abflug der Zugvögel gen Süden, wächst die Sorge vor einer unkontrollierbaren Ausbreitung. Wie gefährlich wird es noch?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.10.2030
NANO vom 28. Oktober 2025
Vogelgrippe wütet in Deutschland
Der diesjährige Kranichzug ist ein trauriges Naturschauspiel. Fast 2000 Tiere sind an ihren Rastplätzen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verendet. Grund: Das Vogelgrippe-Virus H5N1. Es breitet sich entlang der Zugrouten über ganz Europa aus und ist auch in Nutztierbestände eingedrungen; rund 500.000 Tiere mussten schon getötet werden. Trotz der Seuche gilt der Kranichbestand als stabil und wird sich voraussichtlich bald erholen. Doch die rasche Ausbreitung von H5N1 sorgt weiterhin für Besorgnis bei Wissenschaftlern und Tierschützern.
Mit Gesprächsgast:
Martin Beer, Friedrich-Loeffler-Institut, Institutsleiter und Vizepräsident des FLI
Traumaforschung - Israels Geiseln
Nach zwei Jahren Geiselhaft sind die letzten 20 von der Hamas entführten Israelis zu ihren Familien zurückgekehrt. Anfangs überwog die Freude, doch schwere körperliche und seelische Traumata prägen ihren Alltag. Experten betonen, dass jetzt ein unterstützendes Umfeld wichtig ist, bevor das Erlebte verarbeitet werden kann. Heilung kann nur durch Psychotherapie, familiäre Unterstützung und Gespräche gelingen. Der Prozess ist langwierig, aber entscheidend für die Rückkehr zu einem annähernd normalen Leben.
Schwedens Kampf gegen Desinformation
(SRF) ausländische Propaganda mit einer eigenen „Behörde für psychologische Verteidigung“. Sie soll die Bevölkerung, Verwaltungen und Institutionen für Desinformation sensibilisieren und über den Umgang damit aufklären. Schulen und Gemeindemitarbeitende werden trainiert, um Falschmeldungen und gezielte Einflussversuche zu erkennen. Vor allem Russland, so Behördenleiter Tor-Björn Åstrand, versucht mit Desinformation Meinungen zu beeinflussen und Schweden zu destabilisieren. Ziel ist es, solche Angriffe früh zu erkennen und die Widerstandskraft der Gesellschaft zu erhöhen.
Polycare - nachhaltiges Bauen mit Stecksystem
Die Firma Polycare entwickelt ein innovatives Steckbaustein-System, das Bauen ohne Mörtel oder Kleber ermöglicht. Mit nur vier Stein-Typen lassen sich verschiedenste Gebäude schnell errichten. Das System ist vollständig rückbaubar: Steine, Dämmung und Fassadenverbinder bleiben unbeschädigt und können mehrfach wiederverwendet werden. Statt klimabelastendem Zement nutzt Polycare ein Bindemittel aus Flugasche und Schlacke, wodurch der CO2-Ausstoß um bis zu 70 % reduziert wird. Das Material besteht überwiegend aus regionalem Sand und hat Langzeit- und Witterungstests erfolgreich bestanden.