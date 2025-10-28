Ob am Handy, auf dem Handgelenk oder auch am Backrohr – wir sind überall von Uhren umgeben, die uns die Zeit anzeigen. Aber wie genau können sie das wirklich? Für unsere Zwecke sind sie genau genug, aber nicht überall reicht das aus. Daher haben Forscher der Technischen Universität Wien die erste Atomkernuhr der Welt entwickelt, die genauer werden könnte als jeder Zeitmesser den es bislang gegeben hat. Und davon könnten auch wir in unserem tagtäglichen Leben profitieren - etwa bei der GPS-Navigation.