Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Zwischen Klimawandel und Fischerei: Krill in Gefahr
Der Krill, ein winziges Krebstier, ist die Grundlage des antarktischen Nahrungsnetzes – bedroht durch Fischerei und Klimawandel.“

Wissen

Fischerei im Südpolarmeer bedroht antarktischen Krill

Die Antarktis-Konferenz hat die Aufgabe, die Meeresfauna des Südpolarmeers zu schützen. Dass sie dieser Aufgabe effizient nachkommt, ist wichtiger denn je, denn Fischerei und Klimawandel bedrohen den für das Ökosystem so wichtigen Krill.

Datum:

Mehr

teaser nano

NANO

Schutz der Antarktis

Die Koalition für die Antarktis und den Südlichen Ozean (ASOC) fordert dringend ein besseres Management der Krillfischerei und die Einrichtung von Meeresschutzgebieten, insbesondere an der Antarktischen Halbinsel. Hintergrund ist ein Rückschritt bei Schutzmaßnahmen im Jahr 2024. Die Mitglieder der CCAMLR (Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis) müssen nun entscheiden, ob sie handeln oder weitere Schäden für Tierwelt, Klima und das Vertrauen in die Meerespolitik riskieren. Verschärft wird die Lage, weil die Eisschmelze Schiffe weiter vordringen lässt und eine "Nature“-Studie auf schnelle, miteinander verknüpfte Klimaveränderungen in der Antarktis hinweist.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.