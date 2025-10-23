2024 gab es im Amazonas-Regenwald rund 140.000 Brände, vor allem durch Brandrodung, wodurch 30 Millionen Hektar Regenwald zerstört wurden. Das brasilianische Institut für Weltraumforschung INPE warnt, dass große Gebiete des Regenwalds inzwischen mehr CO2 ausstoßen, als sie speichern – etwa eine Gigatonne CO2 pro Jahr. Diese Entwicklung trägt zu den laut der Weltorganisation für Meteorologie erreichten Rekordwerten bei den CO2-Emissionen bei. Während jährlich nur sechs Milliarden Dollar in den Waldschutz fließen, werden 400 Milliarden Dollar in Agrarsubventionen investiert, die den Regenwald schädigen. Hoffnung bietet ein neues Finanzierungsmodell, das auf der Klimakonferenz COP 30 in Belém vorgestellt werden soll und Länder für den Erhalt ihres Regenwalds belohnt.