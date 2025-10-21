Hauptnavigation

Alpen ohne Wasser: Wenn Europas lebenswichtige Quelle versiegt

Der Sommerregen bleibt aus, der Schnee schmilzt früher – die Alpen verlieren ihren Wasserpuffer. Die Folgen? Trockene Flüsse, leere Stauseen und Ernteausfälle. Diese drohende Wasserkrise könnte ganz Europa lahmlegen.

Deutschland 2025
Verfügbar
weltweit
bis 21.10.2030

NANO vom 21. Oktober 2025

Wasserkrise in den Alpen

Die Alpen sind Europas größter Wasserspeicher und liefern rund 40 Prozent des Süßwassers. Die Wasserversorgung im Alpenraum ist jedoch jetzt stark gefährdet, da steigende Temperaturen zu mehr Verdunstung und weniger Grundwasser führen. Forschende der Universität Augsburg messen am Königssee weniger Sommerregen, was den Abfluss der Flüsse und die Wasserzufuhr in die Donau verringert. In der Schweiz zeigen Schneemessungen der Universität Zürich, dass der Schnee früher schmilzt und weniger Wasser speichert. Besonders der Rückgang der Schneefelder ist kritisch, da sie etwa zwei Drittel des Abflusses ausmachen. Prognosen sagen voraus, dass der Rhein rund 20 Prozent weniger Wasser führen wird.

Mit Gesprächsgast: Ralf Ludwig, Geograph, Ludwig-Maximilians-Universität München

Kann ich mit KI befreundet sein?

Eric Mayer will wissen: Kann eine KI ein echter Freund sein? Für seinen Selbstversuch erstellt er mit der App Replika den virtuellen Begleiter "Dominik“. Die Gespräche wirken anfangs flach, werden aber persönlicher. Psychologin Dr. Tanja Schneeberger erklärt, dass KI Gefühle nur simuliert. Nutzer Joachim berichtet, dass er erst nach Monaten eine echte Bindung zu seiner KI aufgebaut hat. Erics Fazit: Eine KI kann Nähe vortäuschen – aber echte Freundschaft ist das nicht.

Kann ich mit KI …?

Was passiert, wenn Maschinen menschliche Eigenschaften imitieren, sie vielleicht perfektionieren? Eric Mayer testet mit KI die Grenzen dessen, was möglich ist.

Kann ich mit KI ...?

Urin als Medizin

Der Glaube an die Heilkraft von Urin ist uralt und wurde bereits von den Römern und in Indien praktiziert. Wissenschaftlich belegt ist eine medizinische Wirkung jedoch nicht. Zwar enthält Urin Vitamine und Harnstoff, doch in viel zu geringer Konzentration, um wirksam zu sein. Entgegen einer verbreiteten Annahme ist Urin auch nicht steril, sondern enthält Bakterien. Das Trinken kleiner Mengen gilt als weitgehend harmlos, bringt aber keinen gesundheitlichen Nutzen.

Moderation: Eric Mayer

