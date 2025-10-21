Die Alpen sind Europas größter Wasserspeicher und liefern rund 40 Prozent des Süßwassers. Die Wasserversorgung im Alpenraum ist jedoch jetzt stark gefährdet, da steigende Temperaturen zu mehr Verdunstung und weniger Grundwasser führen. Forschende der Universität Augsburg messen am Königssee weniger Sommerregen, was den Abfluss der Flüsse und die Wasserzufuhr in die Donau verringert. In der Schweiz zeigen Schneemessungen der Universität Zürich, dass der Schnee früher schmilzt und weniger Wasser speichert. Besonders der Rückgang der Schneefelder ist kritisch, da sie etwa zwei Drittel des Abflusses ausmachen. Prognosen sagen voraus, dass der Rhein rund 20 Prozent weniger Wasser führen wird.