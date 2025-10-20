Jugendliche verbringen immer mehr Zeit mit Social Media und Gaming – bei vielen führt das zu digitaler Abhängigkeit, sozialem Rückzug und psychischen Problemen wie Depressionen. So auch bei Hanna, die schon in der Grundschule täglich Stunden am Bildschirm verbrachte, gute Noten hatte, aber innerlich abstürzte. Erst eine Therapie half ihr zurück ins reale Leben. Expert:innen warnen jetzt, dass exzessiver Medienkonsum oft zu spät erkannt wird, da er als normal gilt. Warnzeichen sind weniger werdende Kontakte zu Freunden und Familie, Schlafprobleme und fehlende Hobbys. Frühzeitige Aufklärung und klare Grenzen sind entscheidend.