Wissen
Gain-of-function: Wissenschaft oder Spiel mit dem Feuer?
Im Labor wird ein Virus absichtlich gefährlicher gemacht, mit dem Ziel, seine Übertragbarkeit oder Tödlichkeit zu steigern. Ein notwendiges Übel im Kampf gegen künftige Seuchen? Oder könnte gerade diese Forschung die nächste Katastrophe heraufbeschwören?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.10.2030
NANO vom 20. Oktober 2025
Gain-of-function-Forschung verbieten?
Seit sich die Hinweise verdichten, dass SARSCoV-2 ein künstlich hergestellter Erreger ist und durch einen Laborunfall eine Pandemie auslöste, soll ein Gesetz in den USA die hochrisikoreiche Gain-of-function-Forschung verbieten, bei der durch genetische Eingriffe aus harmlosen Viren gefährliche Krankheitserreger gemacht werden können. Aber Gain-of-function-Forschung ist mehr als Manipulation an Erregern und selbst unter Kritikern herrscht Uneinigkeit, wie mit dem Problem umzugehen ist, auch in Deutschland.
Handysucht - Gefangen im Netz
Jugendliche verbringen immer mehr Zeit mit Social Media und Gaming – bei vielen führt das zu digitaler Abhängigkeit, sozialem Rückzug und psychischen Problemen wie Depressionen. So auch bei Hanna, die schon in der Grundschule täglich Stunden am Bildschirm verbrachte, gute Noten hatte, aber innerlich abstürzte. Erst eine Therapie half ihr zurück ins reale Leben. Expert:innen warnen jetzt, dass exzessiver Medienkonsum oft zu spät erkannt wird, da er als normal gilt. Warnzeichen sind weniger werdende Kontakte zu Freunden und Familie, Schlafprobleme und fehlende Hobbys. Frühzeitige Aufklärung und klare Grenzen sind entscheidend.
Zero-Waste-Insel Tilos
Die griechische Insel Tilos ist die erste abfallfreie Insel der Welt. Unter der Leitung von Bürgermeisterin Maria Kamma-Aliferi trennt die gesamte Bevölkerung Müll in verschiedene Kategorien, der vollständig recycelt oder kompostiert wird. Ein QR-System erfasst alle Abfälle, die regelmäßig abgeholt und verarbeitet werden. Das erfolgreiche Konzept zieht auch die Aufmerksamkeit der griechischen Regierung auf sich, die es auf weitere Inseln ausweiten will – Tilos dient somit über Griechenland hinaus als Vorbild für nachhaltiges Müllmanagement.