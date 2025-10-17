Hauptnavigation

Kathleen und Hannes erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Sie ist selbst Hebamme und wünscht sich eine "perfekte“ Geburt – natürlich und spontan. Wie die Realität aussieht?

Doku: Mein Körper. Meine Geburt

Wenn die vaginale Geburt als die "natürliche" gilt, birgt ein Kaiserschnitt dann gesundheitliche Nachteile für ein Baby? Was passiert mit dem Körper der Frau in dieser Ausnahmesituation? Welcher Weg ist der richtige für sie?

Sendetermin
17.10.2025
18:15 - 19:00 Uhr

Zwei Paare und zwei unterschiedliche Wege zur Geburt: Hannes und Kathleen bereiten sich auf die Geburt ihres ersten Kindes vor. Kathleen ist selbst Hebamme und erhofft sich "die perfekte Geburt". Doch dann trifft Wunsch auf Wirklichkeit. Auch für Franziska und Florian ist es das erste gemeinsame Kind. Sie sehen ihrem geplanten Geburtstermin mit gemischten Gefühlen entgegen: einem Kaiserschnitt aus medizinischen Gründen.

