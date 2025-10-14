Wissen
Mit Vagusnerv-Stimulation gegen Depressionssymptome
Bei Depressionen führt ein gestörter Vagusnerv zu Antriebslosigkeit, emotionaler Taubheit und Erschöpfung. Forschende testen, ob die Stimulation des Nervs helfen kann, diese Symptome durch gezielte Gehirnaktivierung zu lindern.
Was ist der Vagusnerv und wie wirkt er bei Depressionen?
Der Vagusnerv spielt eine zentrale Rolle im autonomem Nervensystem, das Körperfunktionen wie Herzschlag und Atmung steuert. Bei Depressionen ist dieser Nerv oft unteraktiv, was zu einem chronischen Stresszustand führt. Dieser Zustand erschwert die natürliche Erholung und trägt zu Symptomen wie innerer Unruhe und Schlafstörungen bei.
Kann die Stimulation des Vagusnervs bei Depressionen helfen?
Die Vagusnerv-Stimulation setzt gezielte elektrische Impulse ein, um die Aktivität des Nervs zu normalisieren. Diese Therapie soll die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper fördern und so das Nervensystem beruhigen. Erste Studien zeigen, dass dies helfen könnte, depressive Symptome zu lindern und die allgemeine Lebensqualität zu verbessern.