Die Gaslüge: Die Schattenseiten des "sauberen" Energieträgers

Gas gilt als saubere fossile Energie, doch die Klimabilanz ist alarmierend: Methanemissionen bei Förderung und Transport machen es oft sogar dreckiger als Kohle. Denn Methan ist mehr als 20-mal stärker als CO2. Können wir den Übergang zu 100 % Erneuerbare mit Erdgas wirklich schaffen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 13.10.2030

NANO

NANO vom 13. Oktober 2025

Die Gaslüge

2045 möchte Deutschland klimaneutral sein, d.h. das Ende der fossilen Energien ist eingeläutet. Doch die Bundesregierung arbeitet aktuell vor allem an der Zukunft von Erdgas: Anfang Juli hat das Kabinett einem Abkommen mit den Niederlanden zur gemeinsamen Erdgasförderung vor der Nordseeinsel Borkum zugestimmt. Gas wird künstlich verbilligt, in dem die Gasumlage steuerfinanziert wird. Außerdem sollen 70 neue Gas- Kraftwerke entstehen. NANO geht der Frage nach, ob Gas tatsächlich die richtige Brückentechnologie in das Zeitalter der Erneuerbaren ist.

Mehr Unordnung auf dem Acker?

Ordentlich ist out: Die klassische Landwirtschaft mit Monokulturen, Pestiziden und aufgeräumten Feldern bringt zwar Ertrag, aber sie schadet Böden, Artenvielfalt und Klima. Und vor allem leidet sie selbst unter den steigenden Temperaturen und zunehmenden Trockenperioden. Ein neuer Trend setzt auf wilde Mischkulturen, Brachflächen und natürliche Vielfalt – und zeigt, wie "Unordnung“ unsere Zukunft retten kann.

Neue Behandlung gegen Stimmenhören

Magnetimpulse gegen das Stimmenhören – eine neue, groß angelegte Studie rund um ein Team der Uniklinik Tübingen zeigt erstmals, dass Transkranielle Magnetstimulation (TMS) die belastenden Symptome bei Schizophrenie wirksam lindern kann – ohne Medikamente.

Moderation: Ingolf Baur

