Zukunft der E-Mobilität

Im September 2025 berichtet die NASA von einem möglichen Hinweis auf Leben auf dem Mars: Der Rover „Perseverance“ entdeckte auffällig gemusterte Gesteine, ähnlich Strukturen, die auf der Erde durch Mikroben entstehen. Zur Einordnung untersucht die Forschung uralte Lebensspuren auf der Erde – etwa Stromatolithen in Australien oder Mikroben in extremen Lebensräumen wie Höhlen oder dem giftigen Fluss Rio Tinto. Dort leben Organismen ohne Licht und gewinnen Energie aus chemischen Reaktionen – Bedingungen, wie sie auch auf dem Mars geherrscht haben könnten. Ähnliche Minerale wurden bereits im Mars-Krater Gale gefunden. Ein Beweis für Leben steht aber noch aus – dafür müssten Gesteinsproben vom Mars zur Erde gebracht werden.