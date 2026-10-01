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Chemie-Nobelpreis für Spiegelbild-Rätsel
Warum verwendet das Leben oft nur eine Molekülversion? Kenso Soai und Henri B. Kagan haben eine Antwort gefunden. Ihre Forschung beeinflusst Chemie, Medizin und Arzneientwicklung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 08.10.2026
- 07:00 - 07:30 Uhr
NANO Themen
Nobelpreis Chemie
Einige Moleküle wie Aminosäuren existieren in zwei Varianten, wobei die eine immer das Spiegelbild der anderen ist. Lebende Organismen enthalten jedoch nur eines dieser Spiegelbilder. Wie diese chemische Asymmetrie entstehen kann, haben der Franzose Henri Kagan und der Japaner Kenso Soai erforscht. Dafür erhalten sie in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie.
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