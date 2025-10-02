Hauptnavigation

Jane Goodall - ein Leben für den Arten- und Naturschutz

Primatenforscherin, Umweltschützerin und UN-Friedensbotschafterin: Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Unermüdlich hat sie sich für den Tier- und Naturschutz eingesetzt. Ihr Lebenswerk ist mehr als beeindruckend.

Deutschland 2025
bis 02.10.2030

NANO

NANO vom 02.10.2025

Jane Goodall - ein Nachruf

Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie war eine der bedeutendsten Verhaltensforscherinnen und wurde weltberühmt durch ihre bahnbrechenden Beobachtungen an wilden Schimpansen in Tansania. Ohne formales Studium entdeckte sie, dass Schimpansen Werkzeuge nutzen und komplexe soziale Strukturen haben – Erkenntnisse, die das Bild von den Tieren grundlegend veränderten. Später wurde sie eine der bekanntesten Stimmen im weltweiten Kampf für Tier- und Umweltschutz. Mit Hartnäckigkeit, Empathie und unermüdlichem Engagement inspirierte sie Generationen – und hinterlässt ein bleibendes Vermächtnis.

Chaos beim National Institutes of Health

Den National Institutes of Health (NIH) droht ein drastischer Budgetverlust von bis zu 40 Prozent. Schon jetzt wurden Tausende Projekte gestoppt, Stellen gestrichen und Forschende entlassen. Politisch unerwünschte Themen wie Diversität oder Impfungen werden gezielt aussortiert. Zwei NIH-Mitarbeiterinnen wehren sich mit Mahnwachen und Protestaktionen gegen Trumps Kahlschlag an der Wissenschaft. Sie kämpfen nicht nur um ihre Arbeit, sondern um die Zukunft der Forschung selbst.

Mit Gesprächsgast: Eva Schernhammer, Med. Uni Wien

Ausgezittert – Hirn-OP durch Ultraschall

Für Tremorpatient*innen gab es außer einer Operation bisher kaum Behandlungsmöglichkeiten, um das Zittern zu stoppen. Die Freiburger Uniklinik setzt ein Ultraschallverfahren ein, dass einen nicht-invasiven Eingriff ermöglicht und die Lebensqualität massiv erhöht. Die Patient*innen können nach dem Eingriff wieder mit der Hand schreiben oder eine Teetasse halten. Die Methode ist auch bei der Parkinson-Erkrankung und neuropathischen Schmerzen einsetzbar.

Moderation: Ingolf Baur

