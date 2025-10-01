Was bringt die elektronische Patientenakte?

Ab 1. Oktober sind Arztpraxen und Krankenhäuser verpflichtet, Diagnosen und Befunde in die elektronische Patientenakte (ePA) einzutragen. Sie soll den Austausch von Daten zwischen Praxen, Kliniken und Apotheken erleichtern, wird bislang aber nur wenig genutzt. Viele Praxen arbeiten bereits damit, doch Patienten haben oft keinen einfachen Zugang, und rund 20 % der Praxen sowie die meisten Kliniken sind technisch noch nicht vorbereitet. Millionen Datensätze werden zwar schon hochgeladen, dennoch fehlen wichtige Funktionen und für Ärzte bedeutet die ePA aktuell vor allem mehr Aufwand. Erst 4 % der Patienten nutzen sie – bis zur echten Alltagserleichterung dürfte es also noch dauern. Andere Länder, wie etwa Österreich, haben ein ähnliches System schon seit mehreren Jahren. NANO geht der Frage nach, ob die elektronische Patientenakte halten kann, was sie verspricht.