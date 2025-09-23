Hauptnavigation

Ein Europäischer Wolf (Canis lupus lupus) steht auf Wiese zwischen Felsen in den Schweizer Bergen.

Wolf-Abwehr mit bewaffneten Hirten?

Die Schweiz denkt darüber nach, auch Hirten zu bewaffnen, um Schafe vor dem Wolf zu schützen. Ein "Verteidigungsabschuss" zur Abschreckung? Hätte das den gewünschten Effekt?

Deutschland 2025
23.09.2025
18:30 - 19:00 Uhr

NANO

NANO vom 23.09.2025

Wölfe im Visier: Schweiz prüft Verteidigungsschuss durch Hirten

Der Schweizer Bund prüft nach einem Vorstoß aus dem Parlament den sogenannten Verteidigungsabschuss von Wölfen: Künftig könnten auch Hirten angreifende Wölfe erschießen. Befürworter sehen darin besseren Schutz für Nutztiere, Kritiker warnen vor Sicherheitsrisiken und mangelnder Ausbildung. Derzeit wir ein Bericht zur Umsetzbarkeit erarbeitet – eine Entscheidung steht noch aus.

Gesprächsgast: Axel Gomille, Diplom-Biologe und Fotograf

Baumaterial für die Mondbasis

Im Wettlauf um eine permanente Mondstation setzen Forscher auf innovative Bauideen: Ein internationales Team mit österreichischer Beteiligung will Mondsand mithilfe von Sonnenlicht zu Bausteinen verschmelzen – Schicht für Schicht im 3D-Druckverfahren. So könnten direkt vor Ort stabile Gebäude entstehen, ohne teuren Materialtransport von der Erde. Die Technik funktioniert bereits in Tests. Langfristig soll damit auch Wasser aus dem Mondboden gewonnen und sogar Treibstoff für Marsmissionen hergestellt werden.

Healthy Food - Macht des Mikrobioms

Die Doku begleitet Wissenschaftsjournalistin Liyang Zhao auf ihrer persönlichen Reise zum Mikrobiom – den Billionen Mikroorganismen in unserem Darm, die eng mit unserer Gesundheit verknüpft sind. Sie testet Mikrobiom-Analysen, spricht mit Expert:innen wie Mikrobiom-Forscher Jonel Trebicka und Ernährungsmedizinerin Luisa Werner und geht der Frage nach, wie Ernährung und Lebensstil unser Mikrobiom beeinflussen. Die Sendung räumt mit Mythen aus Social Media auf und zeigt, dass ballaststoffreiche, pflanzenbasierte Ernährung, Bewegung und Stressreduktion zentral für einen gesunden Darm sind. Auch manuelle Therapien wie Bauchmassagen können ergänzend helfen.

Moderation: Yve Fehring

