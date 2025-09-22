Wissen
Alzheimer - Kampf gegen das Vergessen
Jedes Jahr erhalten weltweit etwa zehn Millionen Menschen die niederschmetternde Diagnose Alzheimer. Heilbar ist die Krankheit nicht. Aber Forschende und Ärzte arbeiten daran, den Gedächtnisverlust aufzuhalten.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 22.09.2025
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO vom 22.09.2025
Alzheimer: Gehirnstimulation mit Ultraschall
Mehr als 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, die meisten davon an Alzheimer. Betroffenen und ihren Angehörigen wird seit einiger Zeit Hoffnung gemacht: mit Technik gegen Demenz. Die sogenannte Transkranielle Pulsstimulation (TPS), eine ultraschallbasierte Methode zur nichtinvasiven Stimulation des Gehirns, soll ein bahnbrechender neuer Ansatz sein. Ob und wie die TPS wirkt, ist wissenschaftlich bisher nicht belegt. Daher übernehmen die Krankenkassen die Kosten bislang noch nicht.
Mobbing an Schulen
Jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing – mit teils schweren Folgen für Psyche und Gesundheit. Zwei betroffene Familien berichten, wie Ausgrenzung, Gewalt und Hilflosigkeit ihren Alltag bestimmt haben. Gleichzeitig zeigen Projekte wie „Stark auch ohne Muckis“, wie Prävention gelingen kann – mit frühzeitiger Aufklärung, sozialem Training und Unterstützung für Lehrkräfte. Wir gehen der Frage nach: Warum scheitert das System so oft – und was muss sich ändern, damit Schule ein sicherer Ort für alle wird?
Schimmelpilzgift in Erdnüssen
In Kenia sichern Erdnüsse für viele Familien das Überleben – doch sie bergen ein unsichtbares Risiko: Aflatoxine, Schimmelpilzgifte, die Krebs auslösen kann. Durch den Klimawandel breitet sich das Gift weiter aus, bedroht die Gesundheit und die Ernährungssicherheit in Afrika. Da viele Ernten belastet sind, ist der Export in die EU oft verboten. Ein kenianisches Unternehmen setzt nun auf Aflasafe – ein biologisches Gegengift – und schult Farmer im Umgang damit. Erste Erfolge zeigen: Mit dem richtigen Training und der richtigen Lagerung lassen sich Aflatoxine deutlich reduzieren – und neue Exportchancen eröffnen sich. Doch die Gefahr durch die Schimmelpilzgifte wächst weltweit.
Moderation: Yve Fehring