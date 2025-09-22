Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Alzheimer - Kampf gegen das Vergessen
Ausgestreckter Finger mit einer Schleife zur Erinnerung daran.

Wissen

Alzheimer - Kampf gegen das Vergessen

Jedes Jahr erhalten weltweit etwa zehn Millionen Menschen die niederschmetternde Diagnose Alzheimer. Heilbar ist die Krankheit nicht. Aber Forschende und Ärzte arbeiten daran, den Gedächtnisverlust aufzuhalten.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
22.09.2025
18:30 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

NANO vom 22.09.2025

Alzheimer: Gehirnstimulation mit Ultraschall

Mehr als 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, die meisten davon an Alzheimer. Betroffenen und ihren Angehörigen wird seit einiger Zeit Hoffnung gemacht: mit Technik gegen Demenz. Die sogenannte Transkranielle Pulsstimulation (TPS), eine ultraschallbasierte Methode zur nichtinvasiven Stimulation des Gehirns, soll ein bahnbrechender neuer Ansatz sein. Ob und wie die TPS wirkt, ist wissenschaftlich bisher nicht belegt. Daher übernehmen die Krankenkassen die Kosten bislang noch nicht.

Mobbing an Schulen

Jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing – mit teils schweren Folgen für Psyche und Gesundheit. Zwei betroffene Familien berichten, wie Ausgrenzung, Gewalt und Hilflosigkeit ihren Alltag bestimmt haben. Gleichzeitig zeigen Projekte wie „Stark auch ohne Muckis“, wie Prävention gelingen kann – mit frühzeitiger Aufklärung, sozialem Training und Unterstützung für Lehrkräfte. Wir gehen der Frage nach: Warum scheitert das System so oft – und was muss sich ändern, damit Schule ein sicherer Ort für alle wird?

Schimmelpilzgift in Erdnüssen

In Kenia sichern Erdnüsse für viele Familien das Überleben – doch sie bergen ein unsichtbares Risiko: Aflatoxine, Schimmelpilzgifte, die Krebs auslösen kann. Durch den Klimawandel breitet sich das Gift weiter aus, bedroht die Gesundheit und die Ernährungssicherheit in Afrika. Da viele Ernten belastet sind, ist der Export in die EU oft verboten. Ein kenianisches Unternehmen setzt nun auf Aflasafe – ein biologisches Gegengift – und schult Farmer im Umgang damit. Erste Erfolge zeigen: Mit dem richtigen Training und der richtigen Lagerung lassen sich Aflatoxine deutlich reduzieren – und neue Exportchancen eröffnen sich. Doch die Gefahr durch die Schimmelpilzgifte wächst weltweit.

Moderation: Yve Fehring

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.