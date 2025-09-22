Alzheimer - Kampf gegen das Vergessen

In Kenia sichern Erdnüsse für viele Familien das Überleben – doch sie bergen ein unsichtbares Risiko: Aflatoxine, Schimmelpilzgifte, die Krebs auslösen kann. Durch den Klimawandel breitet sich das Gift weiter aus, bedroht die Gesundheit und die Ernährungssicherheit in Afrika. Da viele Ernten belastet sind, ist der Export in die EU oft verboten. Ein kenianisches Unternehmen setzt nun auf Aflasafe – ein biologisches Gegengift – und schult Farmer im Umgang damit. Erste Erfolge zeigen: Mit dem richtigen Training und der richtigen Lagerung lassen sich Aflatoxine deutlich reduzieren – und neue Exportchancen eröffnen sich. Doch die Gefahr durch die Schimmelpilzgifte wächst weltweit.