Wissen
Mit Technik gegen die Klimakrise
Statt Kohlendioxid in die Luft zu blasen, wird das Treibhausgas in tiefe Gesteinsschichten gepumpt. „Carbon Capture and Storage“, CCS, soll jetzt auch in Deutschland möglich werden. Unter der Nordsee.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 18.09.2025
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO vom 18.09.2025
„Carbon Capture and Storage“ auch in Deutschland?
Carbon Capture and Storage, CCS, fängt Kohlendioxid bei der Zementherstellung ab und speichert es tief unter der Erde, um Emissionen zu reduzieren. Da Zementproduktion CO2 nicht komplett vermeidet, ist CCS für die Klimaziele bis 2045 entscheidend. Norwegen ist Vorreiter, Deutschland hat wegen politischer Skepsis und Protesten lange gezögert. Wissenschaftler sehen die Risiken als gering an. Die neue Regierung erlaubt CCS, doch viele Bundesländer lehnen Lagerung an Land ab. Die Industrie drängt auf Ausbau, Umweltverbände warnen vor Verzögerung des nachhaltigen Wandels.
Gastgespräch: Anike Peters, Kampaignerin Klima & Energie, Politische Vertretung Greenpeace Deutschland
Körber-Preis für Stephanie Wehner
Die Quantenphysikerin Stephanie Wehner erhält den Körber-Preis für ihre Pionierarbeit am Quanteninternet – einem ultrasicheren Netzwerk auf Basis von Quantenverschränkung. In Delft entwickelt sie Technologien, die abhörsichere Datenübertragung ermöglichen und Quantencomputer vernetzen sollen. Ihr Ziel: ein europäisches Quanteninternet der Zukunft.
Doping erwünscht: Die umstrittenen Enhanced Games
Die „Enhanced Games“ in Las Vegas sind ein geplanter Sportwettkampf, bei dem Doping ausdrücklich erlaubt ist. Finanziert von Investoren wie dem saudi-arabischen Staatsfonds, sollen Athleten mit Medikamenten zu Höchstleistungen gebracht werden. Teilnehmer wie Ex-Schwimmstar James Magnussen hoffen auf Comebacks – Kritiker warnen jedoch vor Gesundheitsrisiken und der Aushöhlung sportlicher Werte. Verbände wie der Internationale Schwimmverband schließen Teilnehmende aus, Experten befürchten negative Vorbilder für Jugendliche.
Neue Salatsorten
Mehltau ist eine Pilzkrankheit, die besonders Salatpflanzen befällt und zu Ernteausfällen führt. Im Projekt „Mit vereinten Gärten“ testen Hobbygärtner aus ganz Europa neue, resistentere Salatsorten. Die Tester erhalten Salatsamen, die in Rheinau, Schweiz, gezüchtet werden, und teilen ihre Erfahrungen über eine App. Die Rückmeldungen haben bereits zu zwei neuen Salatsorten geführt. Ziel ist es, Salate zu züchten, bei denen Mehltau nur die unteren Blätter befällt, sodass die oberen noch verkauft werden können.