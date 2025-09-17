Immer weniger Fluginsekten in Deutschland

Die Bergstation aufgeben, wenn der Permafrost darunter taut? Oder den Boden mit teurer Technik kühlen? Für den Leiter der Bergbahnen Engadin St. Moritz Mountains ist das keine Frage: Am Piz Nair, wird erstmals in Europa ein sogenanntes Thermosiphon-System eingesetzt, um den Boden unter der Bergstation zu kühlen. Damit, so hoffen die Verantwortlichen, könne die Station sicher gemacht werden für die nächsten Jahrzehnte. Die Technik wird in Alaska seit Jahren eingesetzt und bringt nun neue Hoffnung für die Infrastruktur in den Schweizer Bergen.