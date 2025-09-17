Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Immer weniger Fluginsekten in Deutschland

Wissen

Immer weniger Fluginsekten in Deutschland

Kein Ökosystem an Land kommt ohne Insekten aus. Wenn sie verschwinden, dann können auch die meisten anderen Arten nicht überleben: Die Kleinsten regieren die Welt. Heute steht in Deutschland jede vierte Insektenart auf der roten Liste. Dieses Sterben muss aufgehalten werden.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 17.09.2030

Mehr

teaser nano

NANO

NANO vom 17.09.2025

Studie zum Insektenterben

2017 haben Mitglieder des Krefelder Entomologischen Vereins die Fachwelt und die Politik aufgerüttelt. In ihrer „Krefeldstudie“ konnten sie erstmals ein massives Insektensterben nachweisen. Innerhalb von drei Jahrzehnten war die Biomasse von Fluginsekten in Naturschutzgebieten um 75 Prozent zurückgegangen. Jetzt sammeln die Krefelder Forscher wieder Daten – für eine Nachfolgestudie, die voraussichtlich im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Mit deutlich mehr Messungen über ganz Deutschland verteilt. Ergibt sich dadurch ein anderes Bild?

Tropisches Chikungunya-Fieber

Das tropische Chikungunya-Fieber breitet sich in Europa aus – nicht durch Fernreisen, sondern direkt vor Ort: 25 nachgewiesene Infektionen allein in diesem Sommer in Frankreich, die erste direkt an der deutschen Grenze. Übertragen wird das Virus durch Tigermücken, die sich seit Jahren vor allem im Südwesten Deutschlands ausbreiten. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland erste Tigermücken das Virus übertragen.

Thermosiphons

Die Bergstation aufgeben, wenn der Permafrost darunter taut? Oder den Boden mit teurer Technik kühlen? Für den Leiter der Bergbahnen Engadin St. Moritz Mountains ist das keine Frage: Am Piz Nair, wird erstmals in Europa ein sogenanntes Thermosiphon-System eingesetzt, um den Boden unter der Bergstation zu kühlen. Damit, so hoffen die Verantwortlichen, könne die Station sicher gemacht werden für die nächsten Jahrzehnte. Die Technik wird in Alaska seit Jahren eingesetzt und bringt nun neue Hoffnung für die Infrastruktur in den Schweizer Bergen.

Hitzeschutz-Pilotprojekt für kleine Kommunen

In Ihringen, einer der heißesten Gemeinden Deutschlands, wird der Klimawandel zunehmend zur Belastung. Besonders Kinder, Schwangere und Ältere leiden unter Hitzewellen. Das Projekt PROLOK – initiiert von der Uni Freiburg und dem KIT – soll kleinen Kommunen helfen, trotz begrenzter Ressourcen wirksame Hitzeschutzmaßnahmen zu entwickeln. In Workshops wurden gemeinsam mit den Bürgern erste Konzepte erarbeitet, etwa Schattenplätze, Lüftungskonzepte in Schulen oder digitale Infos zu Hitzetagen. Ihringen hat damit erste Schritte gemacht – ein Modell, das nun auch auf andere Gemeinden übertragen werden soll.

Moderation: Ingolf Baur

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.