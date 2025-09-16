Kurswechsel bei der Energiewende?

Hauptnavigation

Energieministerin Reiche will den Ausbau der Erneuerbaren stärker regulieren. Förderungen, wie die für neue Solaranlagen auf Hausdächern, stehen auf dem Prüfstand.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.09.2030

Batteriespeicher für die Energiewende

In Walsum entsteht ein 50-Megawatt-Batteriespeicher, der eine mittelgroße Stadt bis zu vier Stunden mit Strom versorgen kann. Er ermöglicht flexibles Laden und Entladen von erneuerbarem Strom. Damit könnten sie kurzfristige Strombedarfe unterstützen.. Batterien könnten auch Blindleistung zur Netzstabilisierung liefern, dafür gibt es aber noch keinen Markt oder Vergütung. Diese Leistung liefern aktuell fossile Kraftwerke, die bis 2038 auslaufen sollen. Könnte ein beschleunigter Ausbau von Batteriespeichern die geplanten zusätzlichen Gaskraftwerke ersetzen? Und welche Rolle spielen sie in der künftigen Energiepolitik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche?

Gastgespräch: Dirk Uwe Sauer, Professor für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik, RWTH Aachen

Abnehmspritze gegen Alzheimer

Abnehmspritzen sind aktuell im Fokus der Alzheimer-Forschung. Das kam unerwartet: Bei Diabetikern scheinen die Abnehmspritzen jedenfalls das Alzheimerrisiko zu senken. Eine weltweite Studie untersucht nun, ob die GLP-1-Wirkstoffe tatsächlich die Demenzerkrankung günstig beeinflussen. Beteiligte Genfer Fachleute warnen aber vor übertriebenen Hoffnungen.

Agroforst: Bäume am Acker

Agroforst, eine traditionelle Anbaumethode, gewinnt in Bayern wegen zunehmender Trockenheit wieder an Bedeutung. Dabei werden Bäume und Sträucher zwischen landwirtschaftlichen Flächen gepflanzt, um den Boden vor Erosion zu schützen und Wasser zu speichern. Agroforst kann langfristig Ernteausfälle durch Trockenheit verringern, erfordert aber Geduld, bis die Bäume ihre Wirkung entfalten. Staatliche Förderungen unterstützen den Aufbau, sind aber oft begrenzt. Bislang ist die Methode in Deutschland noch selten, könnte aber mit fortschreitendem Klimawandel wichtiger werden.

Öl – der praktische Alleskönner

Öl ist vielseitig: Es entfernt Kaugummi aus Haaren, erleichtert das Abziehen von Pflastern und sorgt beim Autoölwechsel mit Staubsauger-Unterdruck für Sauberkeit. In der Molekularküche lässt sich aus tiefgekühltem Öl und Agar-Balsamico essbarer „Fake-Kaviar“ herstellen. Öl im Nudelwasser verhindert dagegen nicht das Kleben der Pasta, da sich Öl und Wasser nicht vermischen.

Moderation: Ingolf Baur

