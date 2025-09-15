Vielfalt und Inklusion unter Druck

Die Auswirkungen der politischen Veränderungen unter dem Druck der Regierung von Donald Trump sind auch in Europa zu spüren. Statt Gleichstellung und Diversität, betonen einige Firmen nun eine möglichst leistungsorientierte Einstellung („Meritokratie“), um rechtliche Risiken zu vermeiden: Dennoch wollen zahlreiche Unternehmen mit bedeutender Präsenz in den USA an ihren Initiativen für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) festhalten. Und das aus gutem Grund, denn die Werte und Überzeugungen zu sozialer Verantwortung sind nicht nur „nice to have“, sondern für Firmen strategisch-systemisch wichtig in Bezug auf Wettbewerb, Innovation, Resilienz, und der Erschließung neuer Märkte.