Vielfalt und Inklusion unter Druck

Seit die USA zu Beginn des Jahres Programme für Gleichstellung und Diversität in Wirtschaft und Politik abgeschafft haben, stehen internationale Konzerne weltweit unter Zugzwang - viele passen ihre Strategien bereits an. Ein guter Weg? Oder die völlig falsche Richtung?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:

NANO

NANO vom 15.09.2025

Wie wichtig ist Diversität?

Die Auswirkungen der politischen Veränderungen unter dem Druck der Regierung von Donald Trump sind auch in Europa zu spüren. Statt Gleichstellung und Diversität, betonen einige Firmen nun eine möglichst leistungsorientierte Einstellung („Meritokratie“), um rechtliche Risiken zu vermeiden:  Dennoch wollen zahlreiche Unternehmen mit bedeutender Präsenz in den USA an ihren Initiativen für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) festhalten. Und das aus gutem Grund, denn die Werte und Überzeugungen zu sozialer Verantwortung sind nicht nur „nice to have“, sondern für Firmen strategisch-systemisch wichtig  in Bezug auf Wettbewerb, Innovation, Resilienz, und der Erschließung neuer Märkte.

Jugend unter Druck – Leben mit Covid-Impfschäden

Anlässlich des 5. Jahrestages „Coronavirus erreicht Deutschland“, schauen wir auf diejenigen, die immer noch unter der Pandemie leiden - Menschen, die anerkannt massive Impfschäden davon getragen haben. Eine davon ist die 18-jährige Selin. Der Covid-Impfschaden der 18-jährigen war so offensichtlich, dass das Land NRW die Schädigungsfolgen zu 100 Prozent anerkannt hat. Das aber bedeutet nicht, dass sie auch angemessen entschädigt wird. 

Wunderwaffe Biber

Im Kampf gegen Klimawandel und Artenschwund erweisen sich Biber geradezu als Wunderwaffe: sie sorgen für mehr Biodiversität, Hochwasser- und Grundwasserschutz, entfernen Nitrat aus Bächen und Flüssen und sorgen für das Einlagern großer Mengen von CO₂. Ein Forschungsprojekt in Martahlen im Kanton Zürich belegt das eindrücklich.

Moderation: Ingolf Baur

