Wissen
Klimaneutral bis 2045 - noch machbar?
Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Dazu bekennt sich auch die Bundesregierung von Union und SPD. Aber wie sie dieses Ziel erreichen will, lässt sie offen - und das, was sie momentan ankündigt, spricht sogar eher für ein Ausbremsen des Klimaschutzes.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 10.09.2025
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO vom 10.9.2025
Deutschlands neue Klimawende?
Massiver Zubau von Gaskraftwerken, weniger Subvention bei Erneuerbaren - macht die neue Wirtschaftsministerin eine Kehrtwende in der Energiepolitik? Und lässt sich so das Ziel erreichen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll?
Mit Gesprächsgast: Claudia Kemfert, Energieökonomin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
UV-Strahlen – Schaden für die Gesundheit
Auch in dieser Saison wurde wieder intensiv vor der Sonne gewarnt, weil die Hautkrebszahlen seit Jahren steigen. Wie soll man mit dem steigenden Hautkrebsrisiko umgehen? NANO hat sich dazu in Australien informiert, weil das Problem dort besonders groß ist.
UV-Strahlen – Nutzen für die Gesundheit
Wegen steigender Hautkrebszahlen reden gerade die Dermatologen häufig nur noch von den Gefahren der Sonne. Dass die UV-Strahlung durchaus auch Nutzen für unsere Gesundheit hat, gerät oft in Vergessenheit.
Furzende Fluggäste
Über den Wolken lässt sich nichts zurückhalten – auch nicht ein Pups. Der geringere Luftdruck im Flugzeug begünstigt die natürliche Entweichung, doch dank der Klimaanlage bleibt der Duft meist diskret. In der First Class allerdings verteilt sich das Ganze etwas länger – denn Ledersessel halten dicht.