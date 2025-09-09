Wissen
NANO vom 9. September 2025: Schlüsselbranche Automobilindustrie?
Die deutsche Automobilindustrie gilt als abgehängt in Sachen E-Mobilität und Zukunftsfähigkeit. Doch jetzt zeigt sie auf der IAA, dass doch noch mit ihr zu rechnen ist.
aktuell: Internationale Automobil-Ausstellung 2025
Die IAA Mobility 2025 in München präsentiert bis zum 14. September die neuesten Innovationen rund um Elektromobilität, autonomes Fahren und vernetzte Verkehrssysteme. Hersteller zeigen Modelle mit bis zu 700 Kilometern Reichweite, smarte E-Vans und digitale Mobilitätslösungen.
Mit Gesprächsgast: Stefan Bratzel, Direktor des Forschungsinstituts Center of Automotive Management, Bergisch Gladbach
ifo-Bildungsbarometer 2025
Smartphones und soziale Medien sind fester Bestandteil des Alltags – das zeigt auch das neue ifo Bildungsbarometer. 96 Prozent der Jugendlichen sind täglich auf Plattformen wie TikTok und Instagram aktiv, gleichzeitig wächst die Sorge um Risiken. Eine große Mehrheit befürwortet daher eine Altersgrenze von 16 Jahren und ein Smartphone-Verbot während des Unterrichts.
Instagram-Verbot für Kinder in Australien
In Australien wird Ende 2025 der Zugang zu sozialen Netzwerken für Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Die Hoffnung: mehr Schutz und weniger negative Einflüsse durch soziale Medien. Könnte Australien ein Vorbild für andere Länder sein?
Eröffnung des Mega-Staudamms in Äthiopien
Heute wird in Äthiopien der größte Staudamm auf dem afrikanischen Kontinent eröffnet – der Grand Ethiopian Renaissance Dam. Er soll die Stromproduktion verdoppeln und das Land zum Energieexporteur machen, sorgt aber für Spannungen mit Sudan und Ägypten. Äthiopien sieht das Projekt als Symbol nationaler Stärke und regionaler Entwicklung.
Multitalent Rettungsdecke – so kann sie am Berg Leben retten
Was aussieht wie goldene Folie, ist ein hochentwickelter Hitzeschild – die sogenannte „space blanket“, ursprünglich von der NASA entwickelt. Heute schützt sie nicht nur Astronauten, sondern auch Menschen auf der Erde vor Kälte und ist fester Bestandteil jedes Verbandskastens. Ein Forschungsteam aus Innsbruck zeigt, wie sich die hauchdünne Rettungsdecke sogar als Tragehilfe oder Notverband einsetzen lässt.
Buckelwale sprechen mit Menschen
Buckelwale erzeugen Luftblasen – zur Jagd, zur Paarung und vielleicht sogar zur Kommunikation mit Menschen. Denn Drohnenaufnahmen zeigen: Wenn sich Wale unbeobachtet fühlen, blubbern sie nicht – ihre kunstvollen Blasenringe könnten also gezielt für uns gemacht sein.