Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Weltalphabetisierungstag - woher Lese- und Schreibprobleme kommen
Eine Frau ist von hinten zu sehe, rauft sich die Haare beim Blick auf eine Tafel, auf der das Wort LESEN steht.

Wissen

Woher Lese- und Schreibprobleme kommen

Oft geht Analphabetismus mit Scham und Rückzug einher. Weltweit macht der jährliche Weltalphabetisierungstag auf dieses Problem aufmerksam. Auch in Deutschland haben mehr als 10 Millionen Menschen Probleme mit dem Lesen, Schreiben und dem Zusammenhänge verstehen - trotz Hilfsangeboten. Woran liegt's?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
08.09.2025
18:30 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

NANO-Sendung vom 08.09.2025

Noémie Grandjean - Botschafterin für Menschen mit Lese- und Schreibproblemen

Analphabetismus ist für viele Menschen mit Scham und Schande verbunden, auch in der Schweiz. Das hat Noémie Grandjean am eigenen Leib erfahren. Als Botschafterin des Vereins „Lire et Ecrire“ setzt sie sich dafür ein, das Tabu zu brechen.

AfD-Verbot - ja oder nein?

Der erste Schritt ist geschehen, der Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Partei geht juristisch dagegen vor. Nun nimmt die Verbotsdebatte wieder an Fahrt auf. Welche Argumente gibt es pro, welche contra Verbot?

Blutmond - seltenes Himmelsspektakel

Das seltene Himmelsspektakel faszinierte gestern weltweit: Von Kenia bis China versammelten sich Menschen, um eine totale Mondfinsternis zu beobachten. Auch in Jordanien dokumentierten Wissenschaftler das Ereignis – laut Ammar Sakaji vom Astronomenverband wird es dort in den nächsten drei Jahren keine vergleichbare Finsternis geben. Als der Mond schließlich in kupfernem Rot erstrahlte, hieß es für alle nur noch: Staunen und Genießen.

Mit E-Autos das Stromnetz stabilisieren

Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind sind wetterabhängig. Dank einer neu entwickelten Software könnten Elektroautos aushelfen und das Stromnetz stabilisieren – eine Idee mit Zukunft?

Vogel des Jahres 2026

Wer wird Vogel des Jahres 2026? Die Wahl läuft – fünf Arten stehen zur Auswahl: Amsel, Rebhuhn, Schleiereule, Waldohreule und Zwergtaucher.

Moderation: Gregor Steinbrenner

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.