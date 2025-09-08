Wissen
Woher Lese- und Schreibprobleme kommen
Oft geht Analphabetismus mit Scham und Rückzug einher. Weltweit macht der jährliche Weltalphabetisierungstag auf dieses Problem aufmerksam. Auch in Deutschland haben mehr als 10 Millionen Menschen Probleme mit dem Lesen, Schreiben und dem Zusammenhänge verstehen - trotz Hilfsangeboten. Woran liegt's?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 08.09.2025
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO-Sendung vom 08.09.2025
Noémie Grandjean - Botschafterin für Menschen mit Lese- und Schreibproblemen
Analphabetismus ist für viele Menschen mit Scham und Schande verbunden, auch in der Schweiz. Das hat Noémie Grandjean am eigenen Leib erfahren. Als Botschafterin des Vereins „Lire et Ecrire“ setzt sie sich dafür ein, das Tabu zu brechen.
AfD-Verbot - ja oder nein?
Der erste Schritt ist geschehen, der Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Partei geht juristisch dagegen vor. Nun nimmt die Verbotsdebatte wieder an Fahrt auf. Welche Argumente gibt es pro, welche contra Verbot?
Blutmond - seltenes Himmelsspektakel
Das seltene Himmelsspektakel faszinierte gestern weltweit: Von Kenia bis China versammelten sich Menschen, um eine totale Mondfinsternis zu beobachten. Auch in Jordanien dokumentierten Wissenschaftler das Ereignis – laut Ammar Sakaji vom Astronomenverband wird es dort in den nächsten drei Jahren keine vergleichbare Finsternis geben. Als der Mond schließlich in kupfernem Rot erstrahlte, hieß es für alle nur noch: Staunen und Genießen.
Mit E-Autos das Stromnetz stabilisieren
Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind sind wetterabhängig. Dank einer neu entwickelten Software könnten Elektroautos aushelfen und das Stromnetz stabilisieren – eine Idee mit Zukunft?
Vogel des Jahres 2026
Wer wird Vogel des Jahres 2026? Die Wahl läuft – fünf Arten stehen zur Auswahl: Amsel, Rebhuhn, Schleiereule, Waldohreule und Zwergtaucher.
Moderation: Gregor Steinbrenner