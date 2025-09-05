Hauptnavigation

  4. Krieg im Kopf - Das Trauma der Soldaten
Reporter Frank Seibert begleitete ein intensives Training auf dem größten NATO-Truppenübungsplatz Europas. Für ARD Wissen beleuchtet er die stillen Folgen des Krieges: Traumata bei Einsatzkräften.

Doku: Krieg im Kopf - Das Trauma der Soldaten

Bei militärischen Einsätzen gerät auch die Psyche von Soldatinnen und Soldaten in Gefahr. Was passiert bei einem Trauma im Gehirn, und warum belastet es Betroffene so anhaltend?

Datum:
Datum:
Sendetermin
05.09.2025
18:15 - 19:00 Uhr

Reporter Frank Seibert begleitet Panzergrenadiere der Bundeswehr bei Übungen auf dem größten NATO-Truppenübungsplatz Europas und trifft Fallschirmjäger Daniel, der wegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung eine Therapie am Traumazentrum der Bundeswehr macht.

Mit dem Historiker Philipp Rauh zeichnet Frank Seibert einen der ersten gut dokumentierten Fälle eines traumatisierten Soldaten im Ersten Weltkrieg nach. Eine aufwühlende Dokumentation, die die stillen Folgen des Kriegs in den Fokus rückt und zeigt, wie sich das Verständnis von Trauma und die Behandlungsmethoden entwickelt haben - beim Militär und in der Wissenschaft.

