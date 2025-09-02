Christina Pingel wäre fast gestorben – weil ihr Herzleiden nicht ernst genommen wurde. Wie viele Frauen wurde sie jahrelang falsch eingeschätzt: Medikamente sind oft zu hoch dosiert, Erste-Hilfe-Puppen männlich, Symptome werden zu schnell abgetan. Bei einem Herzinfarkt haben Frauen andere Anzeichen als Männer – etwa Kieferschmerzen oder Bauchweh – und landen deshalb oft später in der Notaufnahme. Ein Beispiel dafür, wie stark die Medizin noch immer auf den männlichen Körper ausgerichtet ist .