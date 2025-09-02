Wissen
Gender Health Gap - die ungleiche Behandlung von Frauen in der Medizin
Ist Medizin zu männlich? Falsche Diagnosen, unpassende Medikamentendosierungen und ignorierte Symptome - Frauen kämpfen noch immer mit den Auswirkungen einer Medizin, die lange auf den männlichen Körper fokussiert war.
- Deutschland 2025
- bis 02.09.2030
NANO vom 2. September 2025
Gender Health Gap
Christina Pingel wäre fast gestorben – weil ihr Herzleiden nicht ernst genommen wurde. Wie viele Frauen wurde sie jahrelang falsch eingeschätzt: Medikamente sind oft zu hoch dosiert, Erste-Hilfe-Puppen männlich, Symptome werden zu schnell abgetan. Bei einem Herzinfarkt haben Frauen andere Anzeichen als Männer – etwa Kieferschmerzen oder Bauchweh – und landen deshalb oft später in der Notaufnahme. Ein Beispiel dafür, wie stark die Medizin noch immer auf den männlichen Körper ausgerichtet ist .
"Rete Ovarii“ - ein verlorenes Puzzleteil der weiblichen Anatomie
Das "Rete ovarii“ galt lange als nutzlos und verschwand aus Anatomie-Lehrbüchern, jetzt wurde es von Forschenden wiederentdeckt. Das komplexe Gewebe nahe der Eierstöcke könnte eine wichtige Rolle bei der Hormonwahrnehmung spielen – seine genaue Funktion wird derzeit erforscht. Ein besseres Verständnis könnte helfen, bislang wenig erforschte Erkrankungen des weiblichen Reproduktionssystems zu entschlüsseln.
Klimaklage gegen Schweizer Zementriesen Holcim
Die indonesische Insel Pari droht im steigenden Meeresspiegel zu versinken – verursacht durch den Klimawandel und massive CO₂-Emissionen. Bewohner klagen deshalb gegen den Zementriesen Holcim in der Schweiz, unterstützt von NGOs. Denn Zement gilt als besonders klimaschädlich – Holcim zählt zu den größten Herstellern weltweit. Doch kann ein einzelner Konzern für globale Folgen wie den Untergang einer Insel verantwortlich gemacht werden?
Boris Herrmann: Datenjäger der Meere
Profi-Skipper Boris Herrmann segelte bei der Vendée Globe allein um die Welt – mit einem Mini-Labor an Bord. Das "Ocean Pack“ misst kontinuierlich CO₂, Salzgehalt und Temperatur des Meerwassers und liefert wertvolle Daten für die Klimaforschung. Gebaut wurde das Hightech-Gerät von SubCTech in Kiel, speziell für extreme Bedingungen auf Rennsegelyachten. Mit seinem neuen Forschungsschiff "Malizia Explorer“ segelt Herrmann noch weiter – bis in die Tiefen der Polarregionen.
Quallen
Quallen haben schon so manch einem den Badespaß vermiest. Auch woanders machen sie Probleme. In Kraftwerken verstopfen sie die Kühlwassersysteme. Ein Kraftwerk in Israel muss im Sommer regelmäßig riesige Mengen Quallen beseitigen, um den Betrieb nicht zu gefährden. Und 2013 musste ein schwedisches Atomkraftwerk wegen einer Qualleninvasion sogar abgeschaltet werden. Was sind das eigentlich für Wesen und sind sie auch für irgendwas gut?