Den Klimawandel erlebbar machen wollen Forschende aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Mit dabei ist auch das Deutsche Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Nutzer sollen auf dem eigenen Smartphone, Tablet oder auch mit einer Datenbrille selbst Themenperspektiven wie Verkehr, Hitze, Starkregen oder Emissionen wählen können und so sehen bzw. verstehen, was in ihrer Straße passiert, wenn sich nichts ändert oder wie die Welt aussehen könnte, wenn man auf den Klimawandel vor Ort reagiert.