Schottland besiegt Gebärmutterhalskrebs mit HPV-Impfung

Sie sind klein und fies: Humane Pappillomviren - kurz HPV. Sie gelten unter anderem als Auslöser für Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Gebährmutterhalskrebs. Seit fast 20 Jahren gibt es einen Impfstoff. Doch die Impfbereitschaft hierzulande ist gering. Warum?

nano

NANO

NANO vom 1. September 2025

Schottland: Erfolgreich gegen Gebärmutterhalskrebs

Schottland war eines der ersten Länder, das die kostenlose Impfung gegen Humane Papillomviren, kurz HPV eingeführt hat. Seit 2008 werden Mädchen in Schulen geimpft, seit fünf Jahren auch Jungen. Jetzt zeigen Auswertungen von fast einer halben Million Datensätze der staatlichen Gesundheitsbehörde, dass bei einer HPV-Impfung vor dem 14. Lebensjahr bisher keine einzige Frau an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist.

Mit Gesprächsgast: Jalid Sehouli, Direktor der Klinik für Gynäkologie, Charité Berlin

Den Klimawandel in Städten erlebbar machen

Den Klimawandel erlebbar machen wollen Forschende aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Mit dabei ist auch das Deutsche Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Nutzer sollen auf dem eigenen Smartphone, Tablet oder auch mit einer Datenbrille selbst Themenperspektiven wie Verkehr, Hitze, Starkregen oder Emissionen wählen können und so sehen bzw. verstehen, was in ihrer Straße passiert, wenn sich nichts ändert oder wie die Welt aussehen könnte, wenn man auf den Klimawandel vor Ort reagiert.

Wind im Klimawandel

Wetterextreme nehmen zu und die Windsysteme der Erde sind maßgeblich daran beteiligt. Immer häufiger führen sie Unmengen an Niederschlag in allen Formen mit sich. Oder bringen gar keinen Regen. Wir brauchen den Wind. Er gleicht Temperaturunterschiede aus. Seine Luftmassen wehen Pflanzensamen über das Land. Wie verändert der Klimawandel den Jetstream, der maßgeblich ist für das Wetter in Europa? Was bedeutet das für die lokale Wettervorhersage, etwa bei Unwettern?

Wind im Klimawandel

Wetterextreme nehmen zu, und die Windsysteme der Erde sind maßgeblich daran beteiligt. Immer häufiger führen sie Unmengen an Niederschlag in allen Formen mit sich.

Biolumineszenz

Sie leuchten in schillernden Farben und bizarren Mustern – Tiere, die ihr eigenes Licht erzeugen. Ob zur Partnersuche, zur Verteidigung oder zur Kommunikation: Biolumineszenz ist ein faszinierendes Naturphänomen, das ohne Strom funktioniert und in der Tiefsee, in Wäldern oder sogar in Algen beeindruckende Lichtspiele entfaltet. Forschende nutzen diese natürliche Leuchtkraft inzwischen auch für innovative Anwendungen – von leuchtenden Pflanzen bis hin zu nachhaltiger Beleuchtung

Moderation: Gregor Steinbrenner

