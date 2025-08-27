Wissen
Kaffee aus der Petrischale - lecker, nachhaltig und klimafest
Klimawandel, Trockenheit und Ernteausfälle bedrohen den Kaffeeanbau weltweit. In Finnland und Israel entwickeln Forscher daher Kaffee aus Zellkulturen, der Geschmack und Aroma des Originals bewahrt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 27.08.2030
NANO vom 27. August 2025
Kaffee aus dem Labor
Durch Klimawandel und steigende Nachfrage gerät die Kaffeeproduktion weltweit unter Druck – bis 2050 könnten laut Studien nur noch halb so viele Anbauflächen nutzbar sein. Eine Lösung: Kaffee aus dem Labor. Firmen wie Pluri in Israel und das VTT-Institut in Finnland züchten Kaffeezellen aus Pflanzenteilen und produzieren daraus trinkbaren Kaffee in Bioreaktoren. Der Geschmack kommt dem Original nahe, und die Herstellung ist wetterunabhängig, umweltschonend und transportfrei.
Konflikt-Coaching mit Künstlicher Intelligenz
Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken wird eine Coaching-KI getestet, die Menschen in Konfliktsituationen unterstützt. Reporter Eric Mayer erlebt in einer VR-Simulation einen Streit mit einem schwierigen Schüler. Die KI erfasst dabei seine Körpersprache, Stimme, Mimik und Herzfrequenz und passt die Reaktion des virtuellen Gegenübers entsprechend an. Anschließend hilft ihm ein virtueller Coach, sein Verhalten zu reflektieren und somit mehr Verständnis für sein Gegenüber aufzubringen. Ziel der Forschung ist es, Menschen mit KI im Umgang mit Konflikten zu unterstützen.
Forschende entschlüsseln die Sprache der Elefanten
Ein interdisziplinäres Forschungsteam untersucht mithilfe künstlicher Intelligenz die Kommunikation von Elefanten. Dabei stehen sogenannte Rumbles im Mittelpunkt – tieffrequente Laute, mit denen Elefanten über große Entfernungen miteinander kommunizieren. Über 10.000 dieser Rufe wurden in der afrikanischen Savanne aufgenommen und mit Beobachtungsdaten verknüpft. Die KI analysiert die Laute auf Muster, rhythmische Strukturen und Bedeutungsunterschiede, um herauszufinden, wie Elefanten Informationen in ihren Lauten verpacken. Ziel ist es, erstmals ein "Wörterbuch“ der Elefantensprache zu erstellen.