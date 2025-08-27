Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Kaffeerevolution aus der Petrischale - So schmeckt die Zukunft

Wissen

Kaffee aus der Petrischale - lecker, nachhaltig und klimafest

Klimawandel, Trockenheit und Ernteausfälle bedrohen den Kaffeeanbau weltweit. In Finnland und Israel entwickeln Forscher daher Kaffee aus Zellkulturen, der Geschmack und Aroma des Originals bewahrt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 27.08.2030

Mehr

nano

NANO

NANO vom 27. August 2025

Kaffee aus dem Labor

Durch Klimawandel und steigende Nachfrage gerät die Kaffeeproduktion weltweit unter Druck – bis 2050 könnten laut Studien nur noch halb so viele Anbauflächen nutzbar sein. Eine Lösung: Kaffee aus dem Labor. Firmen wie Pluri in Israel und das VTT-Institut in Finnland züchten Kaffeezellen aus Pflanzenteilen und produzieren daraus trinkbaren Kaffee in Bioreaktoren. Der Geschmack kommt dem Original nahe, und die Herstellung ist wetterunabhängig, umweltschonend und transportfrei.

Konflikt-Coaching mit Künstlicher Intelligenz

Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken wird eine Coaching-KI getestet, die Menschen in Konfliktsituationen unterstützt. Reporter Eric Mayer erlebt in einer VR-Simulation einen Streit mit einem schwierigen Schüler. Die KI erfasst dabei seine Körpersprache, Stimme, Mimik und Herzfrequenz und passt die Reaktion des virtuellen Gegenübers entsprechend an. Anschließend hilft ihm ein virtueller Coach, sein Verhalten zu reflektieren und somit mehr Verständnis für sein Gegenüber aufzubringen. Ziel der Forschung ist es, Menschen mit KI im Umgang mit Konflikten zu unterstützen.

Wissen -

KI als Coach - so hilft sie wirklich

Zwischen Missverständnis und Lösung: Eric Mayer testet, wie ein KI-Coach in einem virtuellen Konflikt hilft – und landet dabei in einem Albtraum, der ihn an sein Limit bringt.

Sendungsbereich:
Kann ich mit KI ...?

Forschende entschlüsseln die Sprache der Elefanten

Ein interdisziplinäres Forschungsteam untersucht mithilfe künstlicher Intelligenz die Kommunikation von Elefanten. Dabei stehen sogenannte Rumbles im Mittelpunkt – tieffrequente Laute, mit denen Elefanten über große Entfernungen miteinander kommunizieren. Über 10.000 dieser Rufe wurden in der afrikanischen Savanne aufgenommen und mit Beobachtungsdaten verknüpft. Die KI analysiert die Laute auf Muster, rhythmische Strukturen und Bedeutungsunterschiede, um herauszufinden, wie Elefanten Informationen in ihren Lauten verpacken. Ziel ist es, erstmals ein "Wörterbuch“ der Elefantensprache zu erstellen.

Moderation: Eric Mayer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.