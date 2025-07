In der Region Campi Flegrei bei Neapel bebt immer wieder die Erde – zuletzt am 30. Juni, als ein spürbares Erdbeben Züge stoppte, Schulen evakuiert wurden und Menschen auf die Straßen flüchteten. Besonders betroffen ist die Stadt Pozzuoli, die mitten in einem der geologisch aktivsten Gebiete Europas liegt. Die zunehmende seismische Aktivität weckt Sorgen vor stärkeren Erdstößen und erinnert an frühere Beben, bei denen Gebäude beschädigt wurden. Was sind die Gründe für diese Beben und wie stark können sie noch werden? NANO wirft einen Blick in den Boden unter der Region.