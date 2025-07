Für drei bis sieben Prozent der Bevölkerung sind Zahlen eine tägliche Herausforderung: Sie leiden an Dyskalkulie, einer Rechenschwäche. Betroffene haben Schwierigkeiten, Zahlen und Mengen zu erfassen, verlieren oft schon in der Grundschule den Anschluss – und erhalten viel zu selten eine Diagnose. Ein Forschungsprojekt am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig untersucht nun mithilfe moderner Magnetresonanztomografie, ob sich die Rechenstörung auch im Gehirn sichtbar machen lässt, um so eines Tages die Diagnosemethoden besser zu machen.