In den nächsten Jahren werden zwei Asteroiden der Erde gefährlich nah kommen. Der Asteroid Apophis wird nach jetzigem Stand am 13. April 2029 in einer Entfernung von 32.000 Kilometern an der Erde vorbeiziehen. Noch gefährlicher könnte der erst kürzlich erkannte Asteroid 2024 YR 4 werden. Die Wissenschaftler schließen nicht aus, dass er am 22.Dezember 2032 auf der Erde ankommt. Was wissen wir über die beiden Asteroiden und wie wappnen wir uns?