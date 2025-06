Wissen

KI braucht Energie – so werden Datencenter grün und effizient

Wir googeln, streamen, speichern in der Cloud – rund um die Uhr. Was viele nicht wissen: All diese digitalen Aktivitäten landen in Rechenzentren, die Unmengen an Strom verbrauchen. Doch neue Kühltechniken und clevere Architektur könnten Rechenzentren künftig deutlich klimafreundlicher machen.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2025

Datum: 26.06.2025