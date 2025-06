Ein internationales Forscherteam sucht nach einer biologischen Alternative zu herkömmlichen LEDs, die ohne Seltene Erden auskommen. An der Technischen Universität Graz ist auf diesem Weg ein großer Schritt nach vorne gelungen. Quallen verfügen über leuchtende Proteine, die im TU-Labor in Bakterienkulturen gezüchtet und danach genau analysiert wurden. In Zusammenarbeit mit Forschenden aus ganz Europa ist so ein funktionierender Prototyp einer Bio-LED entwickelt worden. Wenn die Lebensdauer noch optimiert werden kann, könnten BIO LEDs unsere Welt bald in ein umweltfreundliches Licht rücken.