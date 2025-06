Der Bodensee ist der drittgrößte Binnensee in Mitteleuropa. Und er soll künftig auch als Energielieferant dienen – und zwar in allen 3sat-Ländern. Wärme und Kühlung aus Seen wird in immer mehr Gemeinden rund um dicht besiedelte Seen als emissionsfreie und potentiell unerschöpfliche Energiequelle eingesetzt. Die Schweiz gilt als Vorreiter. 30 Anlagen gibt es dort bereits.