Über 3700 Organe wurden im vergangenen Jahr in Deutschland transplantiert, 315 davon waren Herzen. Und diese Zahl könnte dank dem "Heart in a Box“-System in Zukunft steigen. Das ist eine Maschine, in der das Herz künstlich weiter am Schlagen gehalten wird. Die Spenderherzen nehmen auf dem Weg zum Empfänger weniger Schaden und die Transportzeit verlängert sich.