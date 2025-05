In Blatten droht ein massiver Felssturz: Bis zu fünf Millionen Kubikmeter Gestein sind instabil. Solche Ereignisse entstehen meist durch ein Zusammenspiel aus steiler Topografie, Felsstruktur und Permafrost–Faktoren, die auch in Bondo und Brienz eine Rolle spielten. Während in Blatten der Fels langsam zerbröselt, kam es in Bondo 2017 zu einem plötzlichen Abbruch mit tragischen Folgen. Der Klimawandel verschärft die Lage zusätzlich, etwa durch vermehrten Wassereintritt in gefrorene Gesteinsschichten.