Grün fahren - Geld sparen: Lohnt sich ein gebrauchtes E-Auto?

Adrenalin wird hauptsächlich mit Extremsport, dem Kick, "sich selbst zu spüren“, gleichgesetzt. Dabei ist es so viel mehr. Es ist überlebensnotwendig. In Stresssituationen schüttet der Körper Adrenalin aus und versetzt unseren Körper in kürzester Zeit in Alarmbereitschaft: Blutdruck- und Herzfrequenz steigen, die Bronchien weiten sich, die Sauerstoff-Zufuhr erhöht sich, die Pupillen weiten sich und nicht lebensnotwendige Dinge - wie etwa die Verdauung - werden in solchen akuten Notsituationen heruntergefahren. Jetzt geht es ums Überleben – und das lässt uns schnell agieren, zum Beispiel einen Autounfall in Sekundenschnelle durch Bremsen vermeiden. Kann man solche Reaktionen auf Adrenalin bewusst unterdrücken oder die Ausschüttung regulieren? Brauchen wir hin und wieder Adrenalin, damit der Körper ordentlich funktioniert?