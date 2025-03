Warum der Green Deal ins Wanken gerät

Die EU plant, nur noch Produkte zuzulassen, bei deren Erzeugung keine Naturwälder abgeholzt wurden. Forschende der Universität für Bodenkultur in Wien nutzen künstliche Intelligenz, um die Einhaltung dieser Verordnung zu gewährleisten, indem sie Lieferketten und Herkunftsnachweise besser nachvollziehbar machen. In der Elfenbeinküste, dem größten Kakaoexporteur, wird eine App entwickelt, mit der Bauern ihre Felder fotografieren können, um illegale Aktivitäten nachzuweisen. In Kombination mit Satellitendaten kann so die Herkunft von Kakaobohnen schnell überprüft werden. Diese Technologie wird bereits in der Elfenbeinküste eingesetzt.