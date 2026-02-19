Fabian Theis ist Mathematiker und Bioinformatiker und zählt zu den führenden KI-Forschern in der Biomedizin. Am Helmholtz Zentrum München und der TU München leitet er zentrale Einrichtungen für Computational Biology und Computational Health. Er wurde 2023 mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Er nutzt KI und Machine Learning, um große biomedizinische Datenmengen zu analysieren, um zu verstehen, wie Zellen funktionieren und Krankheiten entstehen. Ein Schwerpunkt ist der menschliche Zellatlas, der gesunde und kranke Zellzustände systematisch erfasst. Theis sieht KI als unterstützendes Werkzeug für die Medizin, mit dem Ziel Diagnosen und Therapien besser, günstiger und für alle zugänglicher zu machen. Seine Vision: KI breit verfügbar machen, um die Forschung deutlich zu beschleunigen.