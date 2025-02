Hitzewelle in Südamerika: Sorgt La Niña für Abkühlung?

Aktuell herrscht La Niña über dem Pazifik – und trägt damit wohl auch zu den schweren Unwettern in Australien bei. In den betroffenen Regionen hat es in den vergangenen Tagen so viel geregnet wie sonst in einem halben Jahr. Global betrachtet führt La Niña durchschnittlich zu kühleren Temperaturen. Reicht das aber aus, um einen erneuten Rekord-Hitze-Sommer dieses Jahr zu vermeiden - auch bei uns in Deutschland?