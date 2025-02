Expertenrat: Klimapolitik muss überdacht werden

Die Atacama- Wüste in Chile bringt einem dem Himmel so nah wie kaum ein anderer Ort. Hier befindet sich das VLT, das Very Large Telescope. Der Schweizer Astronom Bruno Leibundgut arbeitet hier regelmäßig. Mit dem VLT hat er in die Tiefen des Weltalls geschaut und Daten für seine Forschung gesammelt. Was fasziniert ihn am Weltall und an der Technik, mit der er es beobachtet?