Wenn Aliens landen - Bereit für den Erstkontakt?

PFAS (Per- und Polyfluorierte Alkylverbindungen) sind Chemikalien, die in vielen Alltagsprodukten wie Regenjacken, Löschschaum und Teflonpfannen vorkommen und schwer abbaubar sind. Sie können gesundheitsschädlich wirken, indem sie über Nahrung und Wasser in den Körper gelangen. Weil herkömmliche Verfahren zur Beseitigung von PFAS aus Boden und Wasser teuer und technisch aufwändig sind, werden sie nur in Ausnahmefällen angewendet. Um flächendeckend geringere PFAS-Mengen kostengünstig und umweltfreundlich abzubauen, arbeitet Mikrobiologin Estelle Clerc mit ihrem Startup-Team an einer innovativen Lösung: Sie will PFAS durch spezielle Bakterien abbauen.